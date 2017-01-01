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    Як Вашингтон зустріне нового президента США Дональда Трампа

    • Сьогодні, 22:04
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Як до Трампа ставляться у Вашингтоні, де лише 4 відсотки виборців проголосували за нього?

    Зазначимо, що понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа.

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    Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Республіканець зібрав на проведення церемонії рекордну суму грошей.

    Читайте також статтю «Главкома» «Інавгурація Трампа. Як українські політики молитимуться за Америку»

    Джерело: Deutsche Welle

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