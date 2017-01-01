Як Вашингтон зустріне нового президента США Дональда Трампа
- Сьогодні, 22:04
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Дональд Трамп
Як до Трампа ставляться у Вашингтоні, де лише 4 відсотки виборців проголосували за нього?
Зазначимо, що понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа.
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Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Республіканець зібрав на проведення церемонії рекордну суму грошей.
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Джерело: Deutsche Welle