Як відомі музиканти пишуть музику на вірші бійців АТО

У Львові відомі музиканти разом із військовими записують пісні на вірші бійців АТО

Такий проект започаткувала львів'янка Галина Гузьо. У дуеті з воїнами вже заспівали Арсен Мірзоян, Тарас Тополя та гурт «Піккардійська терція».

Льотчик Збройних сил України Сергій Тітаренко два роки тому дивом урятувався на Донбасі. Його вертоліт під Слов'янськом збила ворожа ракета. Сергій пережив складну операцію на хребті та раптову смерть дружини, але, незважаючи ні на що, залишився оптимістом. Вірші писав під час реабілітації за кордоном.