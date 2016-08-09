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    Як виглядає «Версаль» аграрного олігарха Косюка під Києвом (відео)

    • Сьогодні, 15:29
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    Відпочинок у парку тепер контролюється собаками і камерами спостереження

    Аграрний олігарх Юрій Косюк добудував свій величезний маєток під Києвом. Про це повідомив журналіст Максим Опанасенко.

    «Ми були в шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки впритул до парку «Феофанія». Вже все готове і я у ще більшому шоці», – написав у Facebook Опанасенко.

    За його словами, відпочинок у парку тепер контролюється собаками і камерами спостереження.

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    Також журналіст навів уривок розмови із сек'юріті олігарха.

    «Ну ось я приїхав сказати, що затримувати я вас не маю права, забрати дрон теж. Міг би збити, але вирішив, що не треба. Але ви стільки туристів до нас сюди нагнали попередніми зйомками...» – процитував охоронця журналіст.

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