Як виглядає «Версаль» аграрного олігарха Косюка під Києвом (відео)
- Сьогодні, 15:29
-
Розсилка
Відпочинок у парку тепер контролюється собаками і камерами спостереження
Аграрний олігарх Юрій Косюк добудував свій величезний маєток під Києвом. Про це повідомив журналіст Максим Опанасенко.
«Ми були в шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки впритул до парку «Феофанія». Вже все готове і я у ще більшому шоці», – написав у Facebook Опанасенко.
За його словами, відпочинок у парку тепер контролюється собаками і камерами спостереження.
Також журналіст навів уривок розмови із сек'юріті олігарха.
«Ну ось я приїхав сказати, що затримувати я вас не маю права, забрати дрон теж. Міг би збити, але вирішив, що не треба. Але ви стільки туристів до нас сюди нагнали попередніми зйомками...» – процитував охоронця журналіст.