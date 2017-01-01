Черкащина попрощалася із загиблим під Авдіївкою Героєм України

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Андрій Кизило

В Умані попрощалися із сином незалежної України, з Героєм України – Андрієм Олександровичем Кизилом

Він один з тих, кого називали надією української армії.

Андрій Кизило родом з Черкащини. Після закінчення війського вишу потрапив на службу на Донбас, пройшов усі гарячі точки фронту. Останнім часом служив біля Авдіївки. Капітан Кизило загинув від осколкового поранення під час бою. Поховали його в рідній Умані.

У військового залишилася дружина і 8-місячний син.

Нагадаємо, президент присвоїв капітану Кизилу звання Героя України посмертно.

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