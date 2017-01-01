  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Черкащина попрощалася із загиблим під Авдіївкою Героєм України

    • Сьогодні, 15:45
    • Розсилка
    Андрій Кизило
    Андрій Кизило

    В Умані попрощалися із сином незалежної України, з Героєм України – Андрієм Олександровичем Кизилом

    Він один з тих, кого називали надією української армії.

    Андрій Кизило родом з Черкащини. Після закінчення війського вишу потрапив на службу на Донбас, пройшов усі гарячі точки фронту. Останнім часом служив біля Авдіївки. Капітан Кизило загинув від осколкового поранення під час бою. Поховали його в рідній Умані.

    У військового залишилася дружина і 8-місячний син.

    Нагадаємо, президент присвоїв капітану Кизилу звання Героя України посмертно.

    Дивіться також фоторепортаж «Главкома»: «Прощання із загиблими під Авдіївкою. Майдан у квітах і сльозах» 

    Читайте також
    Авдіївка Черкащина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ