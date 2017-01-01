Як живуть, що одягають і на чому їздять діти чиновників. Шокуюче розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діти полюбляють хвалитися своїми іграшками, гаджетами та розвагами.

Діти ж високопосадовців, суддів або чиновників не є виключенням, і чим доросліші діти – тим дорожчі їхні іграшки.

У соціальних мережах діти посадовців люблять ділитися своїм стилем життя. Діляться вони, звісно, зі своїми друзями, але через інтернет – а отже життя «золотої молоді» може побачити кожен охочий.

На сторінці в Instagram Віктора Голубєва, 26-річного помічника судді Вищого адміністративного суду, можна чимало цікавого побачити. Свою посаду Голубєв отримав у 23 роки, одразу після інституту. У Вищому адміністративному суді він працює разом зі своєю мамою, суддею Галиною Голубєвою.

У 22 роки Голубєв придбав новеньку Hyundai Santa Fe 2013 року випуску, яка коштувала тоді 30 тисяч доларів. Також йому належить автомобіль Kia Cerato 2011 року випуску. В декларації за 2011 рік вказана квартира майже на 200 квадратних метрів, яку мати отримала від суду.

Instagram Віктора – літопис київського клубного життя. І не лише київського. Син та помічник судді нещодавно повернувся з подорожі Італією. 5-зірковий готель, у якому відпочивав Голубєв, розташований у одному з найкращих пляжів світу. До слова, відпочинок у такому місці коштує майже 4 тисячі доларів на добу.

Хто ще з дітей українських політиків та суддів не соромиться свого життя «на широку ногу» – дивіться у сюжеті:





Джерело: 24 канал