Як зустріли Новий рік країни Тихого океану

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Поки українці лише готуються до святкувань, деякі країни світу уже зустріли 2017 рік.

2017 рік уже настав у Новій Зеландії. Країна завжди одна із перших у світі зустрічає свято. У найбільшому місті країни – Окленді, тисячі людей зібрались на площі поблизу телевежі скай Тауер. Відлік останніх 10-ти секунд старого року відбувся саме на ній. Потім небо замиготіло яскравими феєрверками.

Через дві години новий рік прийшов і до Австралії. Люди заздалегідь займали місця на оглядових майданчиках, аби поспостерігати за феєрверком в Сіднеї. У країні зараз – спекотне літо. Тож футболки, шорти і сандалі – головний дрес-код святкувань.

Рік вогняного півня уже зустріли в азійських країнах. В столиці Малайзії Куала-Лумпур влаштували масштабні феєрверки. Яскравими кольорами засяяло небо і над Гонконгом, Сінгапуром, і у Тайвані. Святкують і в ізольованій Північній Кореї. А в Токіо рівно опівночі сотні людей разом випустили в небо білі повітряні кульки.





Разом з українцями келихи піднімуть – Білорусь, Греція, балтійські країни. Одними із останніх 2017-й зустрінуть Канада, США та більшість країн Латинської Америки.





Джерело: 24 канал