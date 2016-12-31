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    Як зустріли Новий рік країни Тихого океану

    • 31 Грудня, 2016, 22:03
    • Розсилка

    Поки українці лише готуються до святкувань, деякі країни світу уже зустріли 2017 рік.

    2017 рік уже настав у Новій Зеландії. Країна завжди одна із перших у світі зустрічає свято. У найбільшому місті країни – Окленді, тисячі людей зібрались на площі поблизу телевежі скай Тауер. Відлік останніх 10-ти секунд старого року відбувся саме на ній. Потім небо замиготіло яскравими феєрверками.

    Через дві години новий рік прийшов і до Австралії. Люди заздалегідь займали місця на оглядових майданчиках, аби поспостерігати за феєрверком в Сіднеї. У країні зараз – спекотне літо. Тож футболки, шорти і сандалі – головний дрес-код святкувань.

    Рік вогняного півня уже зустріли в азійських країнах. В столиці Малайзії Куала-Лумпур влаштували масштабні феєрверки. Яскравими кольорами засяяло небо і над Гонконгом, Сінгапуром, і у Тайвані. Святкують і в ізольованій Північній Кореї. А в Токіо рівно опівночі сотні людей разом випустили в небо білі повітряні кульки.

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    Разом з українцями келихи піднімуть – Білорусь, Греція, балтійські країни. Одними із останніх 2017-й зустрінуть Канада, США та більшість країн Латинської Америки.


    Джерело: 24 канал

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