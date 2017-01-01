Якими лазівками старої системи користуються в конкурсах на посади суддів
- Сьогодні, 15:45
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Фото: zib.com.ua
В Україні не вистачає третини служителів Феміди
У деяких місцевих судах взагалі немає кому розглядати справи. А шукають нові кадри за старою системою.
На перший погляд, суддя – тепер посада доступна. За новим законодавством служителів Феміди обирають на конкурсі. Вимоги прості – вік від 30 років, вища юридична освіта, п'ять років правничого стажу або досвіду роботи помічником судді.
Якщо допустять до конкурсу і вдасться успішно скласти іспит – далі спецнавчання. І от вже тут починаються маніпуляції. Юристи мають навчатись рік, а помічники суддів всього три місяці. Тому у них більше шансів встигнути зайняти вільне крісло.
Джерело: 24 канал