Якими лазівками старої системи користуються в конкурсах на посади суддів

В Україні не вистачає третини служителів Феміди

У деяких місцевих судах взагалі немає кому розглядати справи. А шукають нові кадри за старою системою.

На перший погляд, суддя – тепер посада доступна. За новим законодавством служителів Феміди обирають на конкурсі. Вимоги прості – вік від 30 років, вища юридична освіта, п'ять років правничого стажу або досвіду роботи помічником судді.

Якщо допустять до конкурсу і вдасться успішно скласти іспит – далі спецнавчання. І от вже тут починаються маніпуляції. Юристи мають навчатись рік, а помічники суддів всього три місяці. Тому у них більше шансів встигнути зайняти вільне крісло.