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    Якими лазівками старої системи користуються в конкурсах на посади суддів

    • Сьогодні, 15:45
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    Фото: zib.com.ua

    В Україні не вистачає третини служителів Феміди

    У деяких місцевих судах взагалі немає кому розглядати справи. А шукають нові кадри за старою системою.

    На перший погляд, суддя – тепер посада доступна. За новим законодавством служителів Феміди обирають на конкурсі. Вимоги прості – вік від 30 років, вища юридична освіта, п'ять років правничого стажу або досвіду роботи помічником судді.

    Якщо допустять до конкурсу і вдасться успішно скласти іспит – далі спецнавчання. І от вже тут починаються маніпуляції. Юристи мають навчатись рік, а помічники суддів всього три місяці. Тому у них більше шансів встигнути зайняти вільне крісло.

    Джерело: 24 канал

    суд судова реформа суддя
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