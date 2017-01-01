Яскравий виступ Івана Малковича на врученні Шевченківської премії

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Видавець Іван Малкович закликав ухвалити мовний закон для телебачення

Лауреат Шевченківської премії з літератури, письменник і керівник видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович, звертаючись до президента Петра Порошенка, закликав ухвалити такий мовний закон, який би захистив право українців отримувати всі послуги в державі українською мовою – від крамниць і громадських установ до глянцевих видань, телебачення і радіостанцій.

Про це він заявив під час урочистої церемонії нагородження лауреатів премії, яка відбулася у музеї Тараса Шевченка у Києві.

«Треба звести до розумного мінімуму вивіски, писані мовою агресора, а надто ті зі знущальними назвами на кшталт «Варєнічная Катюша» так, наче той москаль щодня і щогодини безчестить нашу безталанну Катерину», – заявив він.

Як повідомлялося раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом запропонує проект закону про збільшення квоти української мови на телебаченні.