З Японії на Закарпаття привезли 2,5 тисячі дерев сакури

Дерева ще не розквітли, тож їх буяння закарпатці зможуть побачуть згодом

В Ужгород привезли 2,5 тисяч дерев сакури з Японії. Сьогодні їх масово висаджували закарпатські полісмени.

Робили це під керівництвом начальника Нацполіції України Сергія Князева та міністра-радника Посольства Японії в Україні Мічіо Харада.

Дерева ще не розквітли, тож їх буяння закарпатці зможуть побачуть згодом.

Натомість цвітіння ужгородської японської вишні - у самому розпалі.

Чимало туристів прагнуть потрапити до міста саме в цей період.

«Сьогоднішня подія ще раз підкреслює хороші, дружні стосунки України з Японією. Радий, що уряд Японії зробив такий подарунок Україні й Ужгороду зокрема. Учора ми з паном Мічіо Харада мали можливість погуляти нашим містом – вулицями Довженка, Ракоці, Бращайків. Приємно було почути від гостя, що більше ніде в Україні він такої краси не бачив. Звісно, ми і в майбутньому висаджуватимемо сакури в нашому місті, продовжуватимемо цю чудову традицію, лише цьогоріч плануємо висадити кілька сотень сакур, але це буде вже восени. Також я розповів пану Мічіо Харада про партнерські стосунки Ужгорода з 19 містами-побратимами на різних континентах і запропонував допомогти нам знайти таких же друзів у Японії, що сприяло б зближенню наших народів», – сказав ужгородський міський голова Богдан Андріїв.