За кого вболівали на «Євробаченні» жителі окупованого Донбасу
- Сьогодні, 18:14
-
Розсилка
Київ провів фінал «Євробачення», а частина країни не побачила його по телевізору
Журналісти поцікавилися, чи спостерігали за «Євробаченням» по ту сторону лінії розмежування і за кого вболівали
Вболівати за О.Torvald або шкодувати про відсутність Самойлової?
Кого з виконавців вважають «своїм» на непідконтрольній частині Донбасу?
Київ провів фінал «Євробачення», а частина країни не побачила його по телевізору.
Журналісти поцікавилися, чи спостерігали за «Євробаченням» по ту сторону лінії розмежування і за кого вболівали.
Нагадаємо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів – 758.
Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії – 615 балів, а третє – представники Молдови SunStroke Project із 374 балами.
Джерело: Радіо Свобода