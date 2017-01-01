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    За кого вболівали на «Євробаченні» жителі окупованого Донбасу

    • Сьогодні, 18:14
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    Київ провів фінал &laquo;Євробачення&raquo;, а частина країни не побачила його по телевізору
    Київ провів фінал «Євробачення», а частина країни не побачила його по телевізору

    Журналісти поцікавилися, чи спостерігали за «Євробаченням» по ту сторону лінії розмежування і за кого вболівали

    Вболівати за О.Torvald або шкодувати про відсутність Самойлової? 

    Кого з виконавців вважають «своїм» на непідконтрольній частині Донбасу?

    Київ провів фінал «Євробачення», а частина країни не побачила його по телевізору.

    Журналісти поцікавилися, чи спостерігали за «Євробаченням» по ту сторону лінії розмежування і за кого вболівали.

    Нагадаємо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів – 758.

    Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії – 615 балів, а третє – представники Молдови SunStroke Project із 374 балами.

    Джерело: Радіо Свобода

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