За кого вболівали на «Євробаченні» жителі окупованого Донбасу

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Київ провів фінал «Євробачення», а частина країни не побачила його по телевізору

Журналісти поцікавилися, чи спостерігали за «Євробаченням» по ту сторону лінії розмежування і за кого вболівали

Вболівати за О.Torvald або шкодувати про відсутність Самойлової?

Кого з виконавців вважають «своїм» на непідконтрольній частині Донбасу?

Київ провів фінал «Євробачення», а частина країни не побачила його по телевізору.

Журналісти поцікавилися, чи спостерігали за «Євробаченням» по ту сторону лінії розмежування і за кого вболівали.

Нагадаємо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів – 758.

Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії – 615 балів, а третє – представники Молдови SunStroke Project із 374 балами.

Джерело: Радіо Свобода