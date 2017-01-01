Загострення ситуації в зоні АТО: шість українських військових поранені

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На Різдво в зоні АТО «режим тиші» порушувався 72 рази.

На Різдво в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) зросла кількість обстрілу з боку бойовиків по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) до 72 разів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Всього було 72 обстрілу. Шестеро наших військовослужбовців були поранені», - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі уточнюють, що на маріупольському напрямку з 122 мм артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів різних калібрів - у Мар'їнці, Павлополю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - за Павлополю, Красногорівці, Мар'їнці, Гнутово, Старогнатівці, Водяному, Талаківці і Широкіному.

На луганському - з мінометів різних калібрів - Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї по Лобачеву, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській та Новозванівці.

На донецькому напрямку - з 82 мм мінометів й озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорське, Новолуганське і Луганське.



