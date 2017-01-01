Закарпаття потерпає від нищівної негоди

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Різке потепління та дощі спровокували сходження лавин та паводки на Закарпатті

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Зокрема, через підтоплення впали два житлових будинки в селі Бронька. Людей вчасно евакуювали, тому потерпілих немає. Крім приватного житла, у Броньці підтоплено й дитячий садок, який тимчасово закрили.

Також на Рахівщині в селевий потік потрапив легковик із пасажирами. Рятувальники звільнили людей з пастки.

За інформацією Москаля, станом на 11:00 3 лютого найбільш напружена ситуація з льодоходом склалася в долині Білої Тиси (Рахівський район).

«У селах Видричка, Розтоки та Богдан утворилося кілька льодових заторів із величезною кількістю брил. Затори щогодини збільшуються й загрожують виходом річки з берегів і підтопленню житлових будинків. Поблизу с. Ділове на Тисі льодовий затор досяг двох кілометрів завдовжки», – повідомили у прес-службі ОДА.

У Москаля зазначили, що до роботи вже залучили піротехніків – вони готуються підривати льодові затори, щоб звільнити русла річок і уникнути підтоплень житла.