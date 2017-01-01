«Заключне» слово Мартиненка

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Фото: Станіслав Груздєв Мартиненко вважає, що справу проти нього сфальсифіковано

Суд відклав засідання на 10 ранку, а фігурант скандальної справи попілкувався з журналістами

Колишній народний депутат Микола Мартиненко заявив, що не збирається тікати і не буде платити заставу в разі, якщо суд її визначить. Про це він заявив журналістам під час перерви у судовому засіданні, повідомляє кореспондент «Главкому»

«Дійсно це смішно вважати, що я кудись дінусь чи втечу», — сказав Мартиненко.

Він уточнив, що його закордонний паспорт на роботі, а паспорт громадянина вдома.

Також він повідомив, що зараз під конвоєм його відвезуть в ізолятор тимчасового утримання.

«Я сприйму будь яке рішення суду, навіть у тому складі, який є сьогодні», — заявив він.

Він зазначив що суми застави в 300 млн грн. у нього немає.

«У мене немає 300 млн грн для сплати застави. А навіть якби й були б, я їх не платив би», — додав екс-нардеп.

Сам Мартиненко вважає, що справу проти нього сфальсифіковано.

«Це не адекватна сума, Це політично вмотивована справа, і упереджені докази», - зазначив Мартиненко.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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