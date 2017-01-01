Заява Пашинського: шокуюче визнання чи обмовка?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський

Нардеп Сергій Пашинський, який опинився в епіцентрі скандалу, обмовився та заявив про зацікавленість в упередженому розслідуванні епізоду зі стріляниною

Відповідну заяву народний депутат зробив під час короткого брифінгу в кулуарах Верховної Ради.

«Я найбільше зацікавлений у тому, щоб слідство було проведено необ’єктивно і упереджено», – сказав Сергій Пашинський.

Він також зазначив, що відправив до ГПУ листа, у якому просить оприлюднити фрагменти «резонансного відеодопиту очної ставки, яка відбулася минулої п'ятниці».

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, унаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.