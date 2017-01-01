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    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії

    • Сьогодні, 18:07
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    Сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН стосовно хімічної атаки у сирійській провінції Ідлі

    У сирійському місті Хан-Шейхун, яке контролюють повстанці, від імовірної хімічної атаки загинули 20 дітей. Про це повідомляє AFP.

    Як зазначається, внаслідок хіматаки загинули 72 людей, серед них - 20 дітей.

    Раніше повідомлялося про щонайменше 58 загиблих і десятки поранених внаслідок хіматаки.

    У середу, 5 квітня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН стосовно хімічної атаки у сирійській провінції Ідліб.

    Постійні члени Радбезу ООН Великобританія, Франція та США презентували напередодні проект резолюції, якою засуджується газова атака та ставиться вимога про повне розслідування. За даними інформагенції dpa, РБ ООН має звернутися до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для невідкладного вивчення обставин нападу.

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    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії
    Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії

    Раніше застосування хімічної зброї у населеному пункті Хан-Шейхун у провінції Ідліб засудили представники міжнародної спільноти. Зокрема, високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що режим сирійського президента Башара Асада несе головну відповідальність за вчинення атаки хімічною зброєю проти мирного населення у країні.

    До неї приєднався і міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, британський уряд «буде продовжувати докладати міжнародних зусиль щодо притягнення винних до відповідальності».

    Джерело: CNN

    Сирія бомбардування Сирії Азія
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