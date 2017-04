Жахливі наслідки застосування режимом Асада хімічної зброї у Сирії

Сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН стосовно хімічної атаки у сирійській провінції Ідлі

У сирійському місті Хан-Шейхун, яке контролюють повстанці, від імовірної хімічної атаки загинули 20 дітей. Про це повідомляє AFP.

Як зазначається, внаслідок хіматаки загинули 72 людей, серед них - 20 дітей.

Раніше повідомлялося про щонайменше 58 загиблих і десятки поранених внаслідок хіматаки.

У середу, 5 квітня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН стосовно хімічної атаки у сирійській провінції Ідліб.

.@Reuters @syriahr @QasiounNewsAR @AFP More video from the opposition @QASIOUN_NEWS - purported to be from the hospital where victims of the alleged attack being treated #Idlib pic.twitter.com/KNy8ndGy67