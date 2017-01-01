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    Журналіст Бабченко: Кремль може визнати «ДНР» та «ЛНР» уже у 2018 році

    • Сьогодні, 17:18
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    Президент України Петро Порошенко вирішив зробити товарну блокаду Донбасу законною

    Це сталося після двох місяців неофіційного блокування і так званої націоналізації. Обмеження не стосується гуманітарних вантажів і особистих речей. Частина політиків, експертів (і не лише в Україні) каже, такий крок ще більше віддалить Донбас від України.

    Тим паче ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко наказав вважати лінію розмежування офіційним кордоном. Що далі – черговий «референдум» чи... «Путін, введи війська»?

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    Джерело: Радіо Свобода

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    Петро Порошенко Донбас ДНР ЛНР Путін Олександр Захарченко
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