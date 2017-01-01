Зігмар Габріель офіційно очолив міністерство закордонних справ Німеччини
- Сьогодні, 17:53
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Зігмар Габріель
Колишній очільник МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер майже гарантовано стане президентом Німеччини
Зігмар Габріель офіційно зайняв посаду міністра закордонних справ Німеччини. Вже відбулася офіційна церемонія приведення до присяги в президентському палаці за присутності канцлера.
Наразі у німецькому МЗС відбувається офіційна передача влади від попередника Франка-Вальтера Штайнмайера, який іде з кабінету, щоби майже гарантовано стати президентом Німеччини.
Джерело: ТСН