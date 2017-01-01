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    Зігмар Габріель офіційно очолив міністерство закордонних справ Німеччини

    • Сьогодні, 17:53
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    Зігмар Габріель
    Зігмар Габріель

    Колишній очільник МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер майже гарантовано стане президентом Німеччини

    Зігмар Габріель офіційно зайняв посаду міністра закордонних справ Німеччини. Вже відбулася офіційна церемонія приведення до присяги в президентському палаці за присутності канцлера.

    Наразі у німецькому МЗС відбувається офіційна передача влади від попередника Франка-Вальтера Штайнмайера, який іде з кабінету, щоби майже гарантовано стати президентом Німеччини.

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    Джерело: ТСН

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