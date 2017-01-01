Знаменитості проти Трампа. У Нью-Йорку пройшов мітинг

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Фото: Reuters Мітинг проти Трампа

У Нью-Йорку пройшов мітинг проти Трампа за участю мера і зірок Голлівуду.

Багатотисячний мітинг противників обраного президента США Дональда Трампа пройшов в Нью-Йорку за день до церемонії інавгурації нового глави держави.

Дональд Трамп. Імпічмент? Чи не виключений ... Протестуючі зібралися недалеко від належного республіканцеві хмарочоса Trump Tower. Крім кількох тисяч простих американців, акцію відвідав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, який регулярно критикує Трампа, особливо з питань міграції. Крім того, в заході брали участь голлівудські актори Роберт Де Ніро, Марк Руффало і Алек Болдуін, який зробив пародію на Трампа, співачка Шер і режисер Майкл Мур. Де Ніро в своїй промові назвав Трампа «поганим прикладом для країни і міста».

Церемонія інавгурації Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня 2017 року.

Джерело: myRTVi