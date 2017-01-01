Звідки беруться і на що витрачаються радикальні мільйони Олега Ляшка

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Олег Ляшко

Лише за останній рік Ляшко із дружиною придбали нерухомості приблизно на 20 млн гривень

Олег Ляшко – народний депутат України від Радикальної партії. Епатажний політик, якого впізнають по гучних заявах і неординарній поведінці. Борець за права нужденних, який чотири скликання поспіль проходив до ВРУ із вилами у руках і гучними лозунгами.

Він той, хто ніколи не мав власного бізнесу, але спромігся купити маєток за 15 млн грн. Він той, хто на броньованому кадилаку їздить розповідати про пенсії «простої людини».

На що?

Лише за останній рік Ляшко із дружиною придбали нерухомості приблизно на 20 млн гривень.

Джерело: Bihus.info