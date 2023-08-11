У Вінниці ледь не згорів храм (фото)

До місця виклику одразу виїхали два чергових караули місцевих пожежно-рятувальних підрозділів

На території одного із храмів у Вінниці сталася пожежа.

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Про це повідомляють місцеві рятуальники.

«10 серпня о 19:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння господарчої будівлі на території одного із храмів на вул.Л.Лук'яненка в м.Вінниці. Площа загоряння склала близько 21 кв.м.

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До місця виклику одразу виїхали два чергових караули місцевих пожежно-рятувальних підрозділів.

О 19:37 пожежу локалізовано, а о 19:49 ліквідовано.

Внаслідок займання вогнем знищено шиферне перекриття, дрова та домашні речі. Причини та збитки пожежі з’ясовуються фахівцями. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 7 чоловік особового складу та 2 спецавтомобілі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу: за попередніми даними причиною став витік газу, 18 людей врятовано, двоє у лікарні.

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Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 серпня, російські окупанти здійснили атаку на Запорізьку область. В результаті ворожого обстрілу в одній з дев’ятиповерхівок Оріхова сталась пожежа.

Згідно з даними рятувальників, пожежа вирувала на загальній площі 450 кв.м.