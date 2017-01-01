Apple презентувала низку новинок

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Компанія Apple на конференції WWDC представила нову операційну систему для мобільних пристроїв - iOS 11

Серед новинок, зокрема, можливість робити переклади з допомогою Apple Pay через додаток iMessage. Голосовий помічник Siri зможе переводити запити на інші мови, наприклад французьку, іспанську та китайську, а також зможе використовувати більш широкий контекст для пропозиції найбільш релевантної користувачеві інформації. Siri, крім цього, навчилася читати текст на екрані і озвучувати його. Завдяки більш ефективним алгоритмам фотографії та відео будуть займати менше місця на пристрої, запевнили в компанії. Як повідомляє The Verge, компанія також переробила AppStore - і зробила в ньому окрему вкладку для ігор і вкладку «Сьогодні». Серед важливих доповнень також є вбудована в iOS 11 платформа для доповненої реальності, яку зможуть використовувати сторонні розробники.

Також компанія представила нову лінійку комп'ютерів iMac, в тому числі iMac Pro з 5K-дисплеєм. iMac буде представлений в різних модифікаціях. У максимальній комплектації - iMac Pro - він отримає 18-ядерний процесор Xeon з 16 Гб відеопам'яті і 4 Тб пам'яті на SSD. У продаж iMac Pro надійде в грудні 2017 року, вартість його становитиме до $ 4999.

Новий iPad Pro отримав 10,5-дюймовий екран, зберігши при цьому практично ідентичний розмір, що і його попередник з 9,7-дюймовим екраном. Таким чином, компанії вдалося значно зменшити рамки. Пристрій отримав процесор A10x, який на 30% швидше A9x, запевняють в Apple. Базова модель тепер буде поставлятися з 64 Гб пам'яті замість стандартних 32 Гб на попередньому планшеті. Характеристики камери iPad Pro не змінилися: 12 Мп основна і 7 Мп - фронтальна. Вартість пристрою буде починатися з $ 649. У США продаж планшета почнеться вже з наступного тижня.

«Розумна» колонка HomePod підключається до інтернету, реагує на голос і виконує різні запити - від програвання музики до включення побутової техніки та здійснення покупок в мережі.

Джерело: Газета.Ru