Опублікований рейтинг китайських виробників смартфонів

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Рейтинг китайських виробників смартфонів

Компанія IHS Technology склала список з десяти найбільших виробників смартфонів Китаю в 2016 році

За основу обчислень взято кількість відвантажених компаніями мобільних пристроїв протягом року, інформує newsyou.info.

На четвертому місці з великим відставанням від лідерів знаходиться Xiaomi - 58 млн мобільних пристроїв. В потилицю їй дихає ZTE з результатом в 57 млн. Так виглядає п'ятірка кращих. Другу половину ТОП-10 відкриває Lenovo (разом з Motorola).

Її результат становить 50 млн. Чи увійшли в цю кількість смартфони ZUK, невідомо. На шостому місці знаходиться TCL, яка недавно купила ліцензію на випуск смартфонів Blackberry, з 34 млн відвантажень.

Gionee в минулому році поставили 28 мільйонів своїх девайсів. Популярний виробник Meizu розташувався лише на дев'ятому місці з 22 млн.

Завершує список LeEco. Компанії вдалося в 2016 році відвантажити 19 млн одиниць своїх пристроїв.