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    Опублікований рейтинг китайських виробників смартфонів

    • Сьогодні, 14:17
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    Рейтинг китайських виробників смартфонів
    Рейтинг китайських виробників смартфонів

    Компанія IHS Technology склала список з десяти найбільших виробників смартфонів Китаю в 2016 році

    За основу обчислень взято кількість відвантажених компаніями мобільних пристроїв протягом року, інформує newsyou.info.

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    Опублікований рейтинг китайських виробників смартфонів
    Очолює список ніхто інший, як Huawei. У минулому році цей китайський виробник неабияк постарався і в цілому відвантажив 139 млн смартфонів
    За ним розташувалася компанія Oppo, яка поставила на ринок близько 95 млн пристроїв, з яких 20 млн припадає на лінійку Oppo R9
    Відвантаження смартфонів «родички» Oppo, бренду Vivo, в 2016 році склали 82 млн.
    Опублікований рейтинг китайських виробників смартфонів

    На четвертому місці з великим відставанням від лідерів знаходиться Xiaomi - 58 млн мобільних пристроїв. В потилицю їй дихає ZTE з результатом в 57 млн. Так виглядає п'ятірка кращих. Другу половину ТОП-10 відкриває Lenovo (разом з Motorola).

    Її результат становить 50 млн. Чи увійшли в цю кількість смартфони ZUK, невідомо. На шостому місці знаходиться TCL, яка недавно купила ліцензію на випуск смартфонів Blackberry, з 34 млн відвантажень.

    Gionee в минулому році поставили 28 мільйонів своїх девайсів. Популярний виробник Meizu розташувався лише на дев'ятому місці з 22 млн.

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    Завершує список LeEco. Компанії вдалося в 2016 році відвантажити 19 млн одиниць своїх пристроїв.

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