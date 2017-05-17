Вчені виявили можливі докази існування паралельних світів

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Вчені тепер вважають, що якщо наш Всесвіт з'явився після Великого вибуху, то трильйони всесвітів теж могли б сформуватися таким же чином

Цікава «холодна пляма» простору, яку вчені виявили в нашому Всесвіті, могла бути створена, коли паралельний всесвіт врізався в наш. За припущеннями вчених, це може бути доказом існування паралельних всесвітів. Про це повідомляє The Telegraph.

У 2015 році британські астрофізики виявили дивну безплідну область всесвіту, яка була набагато холодніше, ніж інша частина простору. «Холодна пляма», розмір якої становить 1,8 мільярда світлових років у діаметрі, є найбільшою відомою структурою, будь-коли виявленою вченими.

Але тепер експерти Даремського університету придумали пояснення, яке виходить за рамки не лише світу, а й нашого всесвіту. Вони вважають, що паралельний всесвіт врізався в наш, викликаючи шунтуючу дію, як у випадку дорожньо-транспортної пригоди, коли автомобілі накопичуються на автомагістралі. Вплив був настільки екстремальним, що він виштовхував енергію з величезної області простору, створюючи «холодну пляму».

Холодна пляма

Вчені тепер вважають, що якщо наш Всесвіт з'явився після Великого вибуху, то трильйони всесвітів теж могли б сформуватися таким же чином, створюючи мультиверс інших всесвітів за межами нашого власного простору і часу.

Мультивсесвіт – теоретична безліч усіх можливих реально існуючих паралельних всесвітів (включаючи той, в якому ми перебуваємо). Уявлення про структуру мультивсесвіту, природу кожного всесвіту, що входить до його складу, і відносини між цими всесвітами залежать від обраної гіпотези. Всесвіти, що входять у мультивсесвіт, називаються альтернативними всесвітами, альтернативними реальностями, паралельними всесвітами або паралельними світами.

«Так, в одному Всесвіті, наприклад, ви можете бути президентом США, водночас в іншому – ви створені з желатину. Це і є теорія мультивсесвіту, і, згідно з новим дослідженням, таємнича «холодна пляма» в просторі космосу може довести її існування», – зазначає автор дослідження професор Том Шанкс з Центру позагалактичної астрономії Даремського університету. Також він додав: «Єдине пояснення «холодної плями» полягає в тому, що вона може бути залишковим сигналом зіткнення нашого Всесвіту і одного з трильйонів інших».

«Якщо подальший, більш докладний аналіз доведе, що це правда, то «холодна пляма» може бути свідченням існування мільярдів і трильйонів інших всесвітів, які можуть існувати так само, як наш».

«Холодна пляма» перебуває всього за три мільярди світлових років від Землі, що відносно недалеко в космічній схемі речей, але поки що земні технології не дозволяють подорожувати так далеко.