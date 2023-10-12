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Ізраїль ударив по елітних силах ХАМАС (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ізраїль ударив по елітних силах ХАМАС (відео)
Ударів зазнали оперативні командні центри терористів
фото: скріншот із відео

Армія оборони Ізраїлю завдає масштабних ударів по об'єктах угруповання ХАМАС у Секторі Гази

У ніч н 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала хвилю ударів по елітних силах терористичної організації ХАМАС «Нухба». Ударів зазнали оперативні командні центри терористів, що використовували бойовики, які минулої суботи проникли в громади, що оточують Сектор Гази. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ у Telegram.

«Елітні сили Нухби складаються з терористів, відібраних високопоставленими оперативниками ХАМАСу, призначених для здійснення терористичних атак, таких як засідки, рейди, штурми, проникнення через терористичні тунелі, а також для ведення протитанкового, ракетного та снайперського вогню. Елітні сили Нухби були одними з провідних сил, які проникли в державу Ізраїль, щоб здійснювати смертоносні терористичні акти проти її громадян», – інформує ЦАХАЛ.

Крім того, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по Мухаммаду Абу Шамлі, старшому морському агенту ХАМАС у бригаді «Рафах». Резиденція Абу Шамли використовувалася для зберігання морської зброї, призначеної для терору проти держави Ізраїль.

Нагадаємо, Ізраїль оголосив закриту військову зону на території Сектора Гази й довкола неї, в'їзд туди суворо заборонений.

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Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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