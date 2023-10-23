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Скільки людей хочуть позбутися російського громадянства: красномовна статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки людей хочуть позбутися російського громадянства: красномовна статистика
Кількість росіян, які не хочуть мати паспорт країни-агресора сягла рекорду
фото з відкритих джерел

Кількість громадян Росії, які хочуть позбутись свого паспорта, росте у геометричній прогресії 

За 9 місяців 2023 року громадянства країни-агресора вирішили позбутись 4,4 тис. росіян. Про повідомив директор консульського департаменту МЗС Олексій Клімов, пишуть росЗМІ.

За словами Клімова, це суттєво більше, ніж за весь 2022 рік, коли від російського паспорта відмовилися 4,3 тисяч осіб. При цьому в рік вторгнення в Україну кількість охочих більше не мати нічого спільного із РФ стала рекордною за три роки. 2020-го таких було 3,8 тисячі осіб, а 2021-го – 4 тисячі.

З початку війни загальна кількість відмовників становила 8,7 тисяч осіб. Серед них шість мільярдерів: засновник компанії «Ітера» Ігор Макаров, засновник інвестиційної компанії Freedom Finance Тимур Турлов, засновник групи фондів DST Global та колишній співвласник Mail.Ru Group Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник «Трійка Діалог» Рубен Варданян засновник Тінькофф банку Олег Тіньков. Останній наголошував, що не хоче «асоціюватися з фашистською країною, яка розпочала війну з мирним сусідом».

Климов додав, що за дев'ять місяців 2023 року російське громадянство за кордоном отримали 15,1 тис. осіб, з яких 12,5 тис. – діти, які з'явилися у змішаних шлюбах. 2022-го ці показники склали 23,5 тис. та 13,6 тис. осіб відповідно. Нещодавно Держдума ухвалила поправку, за якою згода батька-іноземця при прийомі народженої за кордоном дитини до російського громадянства більше не є обов'язковою.

Раніше в МВС повідомили, що кількість громадян Росії, які отримали громадянство, в 2022 році виявилася мінімальною за останні три роки. Власниками паспорта РФ стали 691 тис. осіб проти 735 тис. 2021 року. Більшість із них були громадянами України, на яких припало 43% рішень.

У серпні МВС вирішило посилити перевірки охочих вийти із громадянства. Такі особи продовжать залишатись росіянами, якщо відомство знайде порушення у процедурі відмови.

Нагадаємо, Євросоюзу слід запровадити «паспорти демократії» та полегшити візовий режим для представників російської опозиції та антивоєнно налаштованих громадян РФ, йдеться у проекті доповіді Європарламенту про взаємини Росії та ЄС, звернув увагу журналіст Дмитро Колезєв.

За задумом, такі заходи мають допомогти тим громадянам Росії, які захочуть захистити себе, переїхавши до Європи. «Європарламент пропонує інститутам ЄС створити «паспорт демократії» та спеціальні візові механізми, що дозволяють демократичній опозиції та активістам громадянського суспільства продовжувати роботу в державах ЄС, перебуваючи у вигнанні», – наголошується в доповіді. Ввести «паспорти демократії» можуть уже наступного року.

До слова, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував позбавляти мігрантів, які отримали російський паспорт, громадянства, якщо вони не бажають брати участь у війні проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Про те, що Кремль відправляє мігрантів на війну, вперше стало відомо рік тому. У жовтні 2022 року правозахисниця Валентина Чупик повідомляла про те, що в міграційному центрі «Сахарове» у Москві мігрантам підкладали на підпис контракти для участі у війні.

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Теги: росія паспорт чоловік громадянство росіяни

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