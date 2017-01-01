Аби захистити носорогів у Бельгії, тваринам обріжуть роги
- Сьогодні, 11:46
-
Розсилка
У зоопарку «Пайрі Дайза» знайшли спосіб як вберегти тварин від браконьєрів
На такий безпрецедентний крок адміністрація зважилася через те, що цього тижня у зоопарку під Парижем зловмисники проникли у вольєр, застрелили білого носорога і відпиляли у нього ріг. За офіційною інформацією, досі в Європі не було подібних випадків.
У народній медицині деяких країн ріг носорога вважають цілющим, у Східній Азії його вміст відносять до афродизіаків. Ціна одного кілограма на чорному ринку може коштувати десятки тисяч доларів.Видалення рогів у носорогів часто практикують в Африці для захисту від браконьєрів. Ветеринари кажуть, що ця процедура безболісна і згодом ріг відросте.