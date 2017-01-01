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    Аби захистити носорогів у Бельгії, тваринам обріжуть роги

    • Сьогодні, 11:46
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    У зоопарку «Пайрі Дайза» знайшли спосіб як вберегти тварин від браконьєрів

    Власники приватного зоопарку «Пайрі Дайза» в Бельгії вирішили обрізати роги носорогам, аби захистити тварин від браконьєрів, повідомляє ВВС.

    На такий безпрецедентний крок адміністрація зважилася через те, що цього тижня у зоопарку під Парижем зловмисники проникли у вольєр, застрелили білого носорога і відпиляли у нього ріг. За офіційною інформацією, досі в Європі не було подібних випадків.

    У народній медицині деяких країн ріг носорога вважають цілющим, у Східній Азії його вміст відносять до афродизіаків. Ціна одного кілограма на чорному ринку може коштувати десятки тисяч доларів.

    Видалення рогів у носорогів часто практикують в Африці для захисту від браконьєрів. Ветеринари кажуть, що ця процедура безболісна і згодом ріг відросте.
    медицина Бельгія злочинність тварини
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