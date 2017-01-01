Біля двох тисяч громадян перекрили одну з вулиць Махачкали

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Фото: Ільяс Капієв

Мешканці Дагестану вийшли на місце речового ринку, який згорів напередодні

Декілька тисяч мешканців Махачкали перекрили одну з вулиць у столиці Дагестана. Про це повідомляє «Эхо Москвы».

На місце подій стягнутий ОМОН. Городяни пішли до місця великої пожежі, яка сталася напередодні. У центрі Махачкали в минулу п'ятницю згорів речовий ринок. Постраждали, за деякими даними, понад 50 осіб. Про це повідомило джерело агентства РИА Новости в екстрених службах. Жителі міста заявили, що не вірять обіцянкам в швидкому відновленні ринку.

На місце прибули співробітники поліції і представники адміністрації, вони вмовляють людей розійтися, повідомляє ресурс «Кавказ реалії». Пожежа тривала напередодні майже 4 години. Після цього на зустрічі з торговцями керівництво ринку запевнило, що найближчим часом він буде відновлений.



Заступник міністра внутрішніх справ Дагестану Сергій Карпов веде переговори з підприємцями ринку про звільнення проїжджої частини проспекту Гамидова. Карпов просить натовп переміститься до найближчого парку і чекати там приїзду мера Махачкали Муси Мусаєва, директора ринку і урядової комісії.

Як повідомив Карпов, з 11:30 в Білому Домі розпочалася нарада з питання пожежі на ринку. Крім того, на місце перекриття дороги повинні під'їхати представники Слідчого комітету і прокуратури. Протестуючі не погодилися звільняти проїжджу частину