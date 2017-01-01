Ердоган розповів про результат, який очікує від референдуму в Туреччині

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Фото: Центр 1

«Сьогоднішнє волевиявлення народу – це поворотний момент в розвитку країни»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що громадяни Туреччини під час конституційного референдуму в країні зроблять вибір на користь швидкого розвитку країни, передає ТАСС.

«..В історії нашої країни було багато голосувань, референдумів з питань парламентської форми правління, але сьогодні ми робимо вибір щодо нової системи управління республікою. Це поворотний момент», - заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час відвідання дільниці для голосування. Глава держави висловив надію на те, що «народ зробить вибір на користь швидкого розвитку країни».

Між тим, глава опозиційної Партії націоналістичного руху (ПНР) Девлет Бахчелі також назвав референдум «поворотним моментом розвитку Туреччини». «Народ робить вибір, який визначить майбутній шлях розвитку нашої країни», - сказав він. ПНР, незважаючи на наявні розбіжності з правлячою Партією справедливості і розвитку, яка є ініціатором змін до Конституції, вела агіткампанію на підтримку конституційних змін.

Зміни до Конституції передбачають введення в Туреччині президентської форми правління замість парламентської. Повноваження президента значно розширюються, і він стає главою як держави, так і уряду зі збереженням партійної приналежності, якщо сам вважатиме це за необхідне. Пост прем'єра скасовується, а президент отримає право призначати віце-президента, міністрів, частину членів Колегії суддів і прокурорів. Вводяться і важелі парламентського контролю діяльності президента.

Кількість парламентарів збільшується з 550 до 600, а вік кандидатів в депутати знижується з 25 до 18 років. Термін конституційних повноважень парламенту і президента складе п'ять років, але глава держави зможе займати свій пост не більше двох разів поспіль. У разі схвалення поправок на референдумі чергові вибори одночасно і президента, і депутатів парламенту пройдуть 3 листопада 2019 року. В той же час, якщо зміни до Основного закону будуть ухвалені, всі його положення вступлять в силу тільки після волевиявлення 2019 року.

Як повідомляв «Главком» раніше, Прем'єр Туреччини назвав успіхом будь-який результат референдуму щодо змін до Конституції.

Участь у референдумі мають право взяти 55 мільйонів громадян Туреччини.