Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента

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Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон

Букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона

У фіналі передвиборної гонки зійшлися Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.

Напередодні голосування практично ніхто з експертів не сумнівався в перемозі Макрона.

Але за добу до відкриття виборчих дільниць WikiLeaks опублікувала архів електронного листування Макрона, в якому виявився «російський слід».

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Як Французька Республіка вибирає главу держави: