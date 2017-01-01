Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
- Сьогодні, 17:10
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Букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона
У фіналі передвиборної гонки зійшлися Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.
Напередодні голосування практично ніхто з експертів не сумнівався в перемозі Макрона.
Але за добу до відкриття виборчих дільниць WikiLeaks опублікувала архів електронного листування Макрона, в якому виявився «російський слід».
Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.
За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.
Як Французька Республіка вибирає главу держави: