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    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента

    • Сьогодні, 17:10
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    Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон
    Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон

    Букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона

    У фіналі передвиборної гонки зійшлися Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.

    Напередодні голосування практично ніхто з експертів не сумнівався в перемозі Макрона.

    Але за добу до відкриття виборчих дільниць WikiLeaks опублікувала архів електронного листування Макрона, в якому виявився «російський слід».

    Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

    За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

    Як Французька Республіка вибирає главу держави:

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    Учасниці протестного руху Femen з написом «Марін у владі, Маріанна в розпачі» під час другого туру президентських виборів у Франції, 7 травня 2017 року
    Учасниці протестного руху Femen з написом «Марін у владі, Маріанна в розпачі» під час другого туру президентських виборів у Франції, 7 травня 2017 року
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Президент Франції Франсуа Олланд на виборчій дільниці під час другого туру президентських виборів
    Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон
    Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон
    Кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен під час голосування на виборчій дільниці у другому турі президентських виборів
    Кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен під час голосування на виборчій дільниці у другому турі президентських виборів
    Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента
    Ле Пен чи Макрон. Як Франція обирає собі президента

    Франція WikiLeaks Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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