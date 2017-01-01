Лідер канадських консерваторів пропонує посилити санкції проти Росії

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Фото: PanamericanWorld

Кріс Александер виступає за позбавлення підсанкційних осіб права користуватися SWIFT переказами

Канаді варто посилити санкційний тиск на Росію заради припинення російського вторгнення в Україну та анексії Криму. Про це ідеться у передвиборній заяві на посаду лідера Консерватирної партії Кріса Александера, передає «Укрінформ».

«Як лідер Консервативної партії та прем'єр-міністр Канади я усебічно посилю санкції, поширивши їх дію на усіх російських посадових осіб, офіцерів розвідки та війська, бізнесменів, підприємства, державні агентства, ЗМІ, організації громадського сектору та інших фізичних та юридичних осіб, залучених до вторгнення та незаконної окупації України, аби вони самі та їх родини підпали під заборону на подорожі, а їх майно та кошти були заморожені», - йдеться у документі.

Окрім цього, Александер виступає за позбавлення підсанкційних фізичних та юридичних осіб права користуватися SWIFT переказами та хоче запровадити канадський «список Магнітського». «Я запроваджу санкції, за прикладом «акту Магнітського», проти відповідальних за позасудові вбивства Сергія Магнітського, Олександра Литвиненка, Анни Політковської, Бориса Нємцова та інших політичних опонентів Путіна, а також збиття російськими військовими літака Малазійських авіаліній рейсу МН17», - додається у документі.

Вибори лідера Консервативної партії Канади відбудуться у травні цього року. Наразі партія є другою за чисельністю у федеральному парламенті Канади та має титул офіційної опозиції. Поки що єдиного лідера серед кількох кандидатів на голову партії немає, однак Кріс Александер, який займав посаду міністра громадянства та імміграції у попередньому канадському уряді, має гарні шанси на перемогу. Наступні ж федеральні парламентські вибори у Канаді, за результатами яких буде призначено прем'єр-міністра, мають відбутися восени 2019-го року.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій) - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

Як повідомлялося раніше, Канада не виключає ймовірність кібератак з боку РФ.