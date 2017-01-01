Медведєв порадив міністру, який запізнився на засідання уряду, «ставити будильники у різні місця»

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Прем'єр РФ похизувався власною пунктуальністю

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведев виніс догану голові мінсільгоспу РФ Олександру Ткачову за запізнення до початку засідання кабінету міністрів.

«Хто не бере участі в Арктичному форумі – великий арктичний привіт! Але це не означає, що на засідання уряду потрібно спізнюватися, Олександре Миколайовичу. Ми на вас чекали. Ось я вчора повернувся пізно вночі, я ось на місці був, а на вас чекали. Недобре. Будильники собі ставте в різні місця», – сказав Медведєв перед початком засідання уряду в четвер, звертаючись до Ткачова.

Нагадаємо, 29 березня російський прем'єр та президент Росії Володимир Путін побували на Землі Франца-Йосипа, де перевірили, як «іде генеральне прибирання Арктики». Після цього вони відвідали Арктичний форум в Архангельську.

Медведєв відомий низкою невдалих висловлювань. Так, кримським пенсіонеркам, які поскаржилися на бідність, він відповів: «Денег нет, но вы держитесь!» Ця фраза стала інтернет-мемом.

Крім того, Медведєв у день антикорупційних акцій протесту в РФ катався на лижах. Про це він написав у своїй сторінці в Instagram під постом двотижневої давнини. У відповідь на питання користувача під ім'ям ispiridonoff про те, як прем'єр-міністр провів день, через чотири години той написав: «Непогано, на лижах покатався».

Джерело: Интерфакс