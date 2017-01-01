Мер Риги прогнозує перемогу на місцевих виборах проросійській партії

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Фото: ИноСМИ

Соцопитування вказують на перевагу коаліції на чолі з Нілсом Ушаковсом

На виборах в Думу Риги більшість отримує партія «Согласие», оголосив її голова, мер міста Нілс Ушаковс, передає радіостанція «Эхо Москви».

За останніми даними соцопитувань, коаліція партій «Согласие» і «Честь служити Ризі» набирає майже 52% голосів. В ефірі радіостанції «Балт.com» Ушаковс заявив, що у його суперників була тільки одна господарська програма під назвою «скинути Нілса».

Нілс Ушаковс вважається проросійським політиком і чиновником. Його неодноразово переслідували скандали. У 2016 році Центр державної мови Латвії вирішив оштрафував проросійського мера Риги за те, що Ризька дума спілкується російською мовою в соціальних мережах.

У вересні 2014-го року мер Риги назвав президента РФ Володимира Путіна найкращим російським президентом для Латвії, чим викликав бурхливу реакцію невдоволення як у Латвії, так і за кордоном.