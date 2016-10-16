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    NASA збирає екстрену прес-конференцію щодо вражаючого відкриття за межами Сонячної системи

    • Сьогодні, 11:07
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    У заході візьмуть участь астрономи і планетологи з усього світу

    У середу, 22 лютого, NASA проведе прес-конференцію, на якій учені розкажуть про нове відкриття за межами сонячної системи. Про це йдеться на офіційному сайті NASA.

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    В анонсі зазначається, що темою виступу стане «відкриття за межами нашої Сонячної системи». Про інші подробиці поки що не повідомляють. У заході візьмуть участь астрономи і планетологи з усього світу.

    Прес-конференція транслюватиметься в прямому ефірі NASATV о 13:00 за місцевим часом (о 22:00 за київським).

    Нагадаємо, раніше в NASA повідомляли, що планета Венера могла раніше бути придатною для життя, такий висновок зробили вчені на основі комп'ютерного моделювання клімату на ній.

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