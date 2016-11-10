Номінанту на премію «Оскар» відмовили у в’їзді до США

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Оператора Халеда Хатіба не пропустили на рейс до Сполучених Штатів

Сирійському оператору Халеду Хатібу відмовили у в'їзді до США. Його фільм про неурядову організацію «Білі каски», яка працює у Сирії, номінували на «Оскар», передає ВВС.

Як повідомляє агенція Associated Press, раніше 21-річному оператору видали американську візу, але йому не дозволили посадку на літак авіакомпанії «Турецькі авіалінії», що вилітав зі Стамбула в Лос-Анджелес.

За інформацією агентства, міністерство внутрішньої безпеки США в останній момент відмовило Хатібу у в'їзді, оскільки отримало щодо нього якусь «негативну інформацію».

Як зазначає AP, цей термін може означати різні обставини - від зв'язків з терористами до звичайного порушення візового режиму.

«Для поїздки в Сполучені Штати необхідні чинні проїзні документи», - прокоментувала відмову у в'їзді представник міністерства внутрішньої безпеки Джилліан Крістінсен.

Інцидент стався на фоні подій, пов'язаних з указом президента США Дональда Трампа про заборону в'їзду для громадян із семи країн з переважно мусульманським населенням.

Серед цих країн - Сирія та Ірак. На початку лютого федеральний суд Сіетла постановив припинити дію президентського указу на невизначений термін. Дональд Трамп тоді заявив, що підпише новий указ.

«Білі каски»

Стрічка «Білі каски» від Netflix була номінована на «Оскар» в категорії «Найкращий короткометражний документальний фільм».

40-хвилинний фільм розповідає про трьох волонтерів «Білих касок», які вирушають з навчального центру в Туреччині до Сирії, щоб рятувати людей.

Члени «Білих касок» називають себе добровольчою рятувальною групою. Вони виступають проти режиму сирійського президента Башара Асада.

Раніше повідомляли, що під дію указу потрапив іранський режисер Асгар Фархаді, чий фільм «Комівояжер» номінований на «Оскар».

Іранська актриса Тарані Алідусті, яка зіграла головну роль у фільмі Фархаді, заявила, що не буде присутня на церемонії вручення кінопремії на знак протесту проти планів Дональда Трампа заборонити видачу американських віз жителям низки країн.