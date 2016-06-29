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    Півень і мавпи. Лавров опублікував власний вірш

    • Сьогодні, 15:47
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    Сергій Лавров
    Сергій Лавров

    Публікація присвячена початку 2017 року – року Червоного півня за східним гороскопом

    Глава МЗС РФ Сергій Лавров опублікував в журналі «Російський піонер» політичну сатиру, написану напередодні 1981 року. Тоді міністру було 30 років, пише ТАСС.

    Сама публікація присвячена початку 2017 року – року Червоного півня за східним гороскопом.

    У вірші Лавров ділиться своїми відчуттями і відверто викладає враження від минулого 1980-го і очікування від 1981-го, часом досить різкі.

    Напередодні публікації офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook назвала вірші Лаврова «бомбою».

    Проводы года обезьяны и встреча года петуха

    Может быть, я слегка уже пьяный,
    И рука не тверда на струне.
    Надо выпить за год Обезьяны
    Поскорей, пока память при мне.

    Прошлый год на расправу был скорым —
    Погибали поэты, певцы,
    Президенты, премьеры, вахтеры —
    Все подряд отдавали концы.

    Не щадил он ни рангов, ни званий —
    Все равны, коль ногами вперед.
    Говорили, что год обезьяний
    Как зловещий в анналы войдет.

    Вся страна затаилась с опаской,
    Ожидая, что будут опять
    Не победы, а крах и фиаско,
    Не прогресс, а движение вспять.

    В этот год не родился картофель,
    Ели брюкву — и то хорошо.
    На червонцах поморщился профиль
    И разменной монетой пошел.

    Хлеба нет — повалило ненастье,
    Задолжали мы за рубежом…
    Долг огромный, и долг этот красен
    Кровью с потом, а не платежом.

    Нет просвета — сплошные изъяны,
    Обложил непроглядный туман.
    Виноваты во всем обезьяны,
    Только спрос небольшой с обезьян.

    Если логике следовать этой,
    То придется смиренно признать:
    Обезьяньей была пятилетка…
    Только как же столетье назвать?

    Ну а мы? Если спросят — нормально.
    Жизнь идет, вот и кончился год.
    И веселым он был, и печальным —
    Как любое движенье вперед.

    В среднем поровну слез и улыбок.
    Год как год — ничего не отнять.
    Разве только чуть больше ошибок
    Довелось в этот год совершать.

    Почему-то китайским аршином
    Стало модно года измерять.
    Говорят, новый год — петушиный.
    Это что же, опять куковать?

    Будем в новом году петушиться,
    Будем в песнях пускать петухов.
    Может, красный петух порезвится
    Всласть над крышами наших домов.

    Видно, будет значительно проще
    Петухам в этот год кур топтать,
    Но при этом, наверное, в ощип
    Им придется самим попадать.

    Петушиная грудь вся в наградах.
    Кукареканья, перья да пух…
    Дай-то бог, в этот год кого надо
    Клюнет жареный в спину петух.

    Ну а мы за родную державу
    Постоим, как всегда, не за страх.
    Завоюем желанную славу
    Мы в лихих петушиных боях.

    В общем, будет, видать, не подарком
    Этот год. Только нам все равно.
    Никаким петухам и цесаркам
    Не удастся пустить нас на дно.

    Будем жить. Год не может быть лишним.
    И признаемся как на духу:
    Надо выпить. За нас. С наступившим.
    Не забудьте налить петуху.

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