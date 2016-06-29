Півень і мавпи. Лавров опублікував власний вірш

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Сергій Лавров

Публікація присвячена початку 2017 року – року Червоного півня за східним гороскопом

Глава МЗС РФ Сергій Лавров опублікував в журналі «Російський піонер» політичну сатиру, написану напередодні 1981 року. Тоді міністру було 30 років, пише ТАСС.

Сама публікація присвячена початку 2017 року – року Червоного півня за східним гороскопом.

У вірші Лавров ділиться своїми відчуттями і відверто викладає враження від минулого 1980-го і очікування від 1981-го, часом досить різкі.

Напередодні публікації офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook назвала вірші Лаврова «бомбою».

Проводы года обезьяны и встреча года петуха

Может быть, я слегка уже пьяный,

И рука не тверда на струне.

Надо выпить за год Обезьяны

Поскорей, пока память при мне.



Прошлый год на расправу был скорым —

Погибали поэты, певцы,

Президенты, премьеры, вахтеры —

Все подряд отдавали концы.



Не щадил он ни рангов, ни званий —

Все равны, коль ногами вперед.

Говорили, что год обезьяний

Как зловещий в анналы войдет.



Вся страна затаилась с опаской,

Ожидая, что будут опять

Не победы, а крах и фиаско,

Не прогресс, а движение вспять.



В этот год не родился картофель,

Ели брюкву — и то хорошо.

На червонцах поморщился профиль

И разменной монетой пошел.



Хлеба нет — повалило ненастье,

Задолжали мы за рубежом…

Долг огромный, и долг этот красен

Кровью с потом, а не платежом.



Нет просвета — сплошные изъяны,

Обложил непроглядный туман.

Виноваты во всем обезьяны,

Только спрос небольшой с обезьян.



Если логике следовать этой,

То придется смиренно признать:

Обезьяньей была пятилетка…

Только как же столетье назвать?



Ну а мы? Если спросят — нормально.

Жизнь идет, вот и кончился год.

И веселым он был, и печальным —

Как любое движенье вперед.



В среднем поровну слез и улыбок.

Год как год — ничего не отнять.

Разве только чуть больше ошибок

Довелось в этот год совершать.



Почему-то китайским аршином

Стало модно года измерять.

Говорят, новый год — петушиный.

Это что же, опять куковать?



Будем в новом году петушиться,

Будем в песнях пускать петухов.

Может, красный петух порезвится

Всласть над крышами наших домов.



Видно, будет значительно проще

Петухам в этот год кур топтать,

Но при этом, наверное, в ощип

Им придется самим попадать.



Петушиная грудь вся в наградах.

Кукареканья, перья да пух…

Дай-то бог, в этот год кого надо

Клюнет жареный в спину петух.



Ну а мы за родную державу

Постоим, как всегда, не за страх.

Завоюем желанную славу

Мы в лихих петушиных боях.



В общем, будет, видать, не подарком

Этот год. Только нам все равно.

Никаким петухам и цесаркам

Не удастся пустить нас на дно.



Будем жить. Год не может быть лишним.

И признаемся как на духу:

Надо выпить. За нас. С наступившим.

Не забудьте налить петуху.