Родичі Євгена Євтушенка просять мера Москви поховати поета в столиці РФ

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Відомий поет помер у США від раку

Родичі Євгена Євтушенка звернуться до мера Москви з проханням поховати поета у дачному селищі Передєлкіно. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в мерії. За його словами, влада Москви підуть назустріч.

Знаменитий поет помер від раку напередодні в США у віці 84 років. Перед смертю він просив поховати його в селищі Передєлкіно поруч із могилою поета Бориса Пастернака.

Про це заявив генеральний продюсер фестивалю, запланованого до ювілею Євтушенка, Сергій Вінніков. «Я прошу передати моє прохання про вирішення питання про моє поховання в Росії в Передєлкіно недалеко від могили Пастернака», — передав Вінніков слова поета, з яким він раніше спілкувався по телефону.

31 березня російського поета Євтушенка госпіталізували в США. Однак врятувати не змогли, на 85-му році життя поет Євген Євтушенко помер у США.