Росія може «подарувати» Сноудена США

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На знак примирення із США Путін може передати Трампу екс-співробітника ЦРУ

За інформацією високопоставленого джерела в адміністрації президента США, який ознайомився з низкою «особливо конфіденційних» розвідданих, де викладені деталі обговорення Росією даного питання, передача Сноудена розглядається як один із варіантів «догодити» Трампу, передає американський телеканал NBC News, якого цитує УНІАН.

Американський адвокат Сноудена Бен Уізнер заявив NBC News, що нічого не знає про подібні плани. «Команда Сноудена не отримувала таких сигналів і не має ніяких нових причин для занепокоєння», - сказав він. Білий дім відмовився від коментарів. У той же час представник Мін'юсту США заявив NBC News, що відомство вітає повернення в США Сноудена. Припущення, що він стане «подарунком» для нової адміністрації США, сам Сноуден назвав «незаперечним доказом» відсутності контактів з російською розвідкою.

«Жодна країна не видає працюючих на неї шпигунів, оскільки після цього всі будуть боятися, що вони будуть такими», - написав Сноуден на своїй сторінці в Twitter. Сноуден спростував порівняння з Анною Чапман, яку влада США в 2010 році разом з групою російських розвідників вислали до Москви в обмін на російських громадян, підозрюваних в шпигунстві на користь Сполучених Штатів. «Це були заарештовані шпигуни, яких звільнили. Вони ніколи не переправляють шпигунів у в'язницю», - підкреслив він.

У 2013 році співробітник американських спецслужб ЦРУ (Центрального розвідувального укправління) і АНБ (Агентства національної безпеки) Едвард Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ. Вона стосувалася тотального стеження американських спецслужб за інформаційними комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою існуючих інформаційних мереж і мереж зв'язку. Після цього США звинуватила Сноудена в шпигунстві, а сам агент втік до Росії.