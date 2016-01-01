Російські дипломати таки покинули будинок відпочинку неподалік від Вашингтону, - ЗМІ

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Дипломати мають виїхати із США до кінця 2016 року

Російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинку поблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому. Як повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на агенції Reuters та Associated Press, дипломати звільнили приміщення «без зайвого шуму».



Повідомляється, що росіянам було виділено час до полудня, щоб покинути «рекреаційні установи» у Сентервілі, штат Меріленд, та на Лонг-Айленді у штаті Нью-Йорк. У визначений час кілька невеликих вантажівок, автобусів і легковиків чорного кольору з дипломатичними номерними знаками покинули територію будинків.



«Приміщення було звільнене і перебуває під управлінням уряду», – сказав мер Верхнього Бруквіля в окрузі Нассау на Лонг-Айленді Елліот Конвей. «Вони були тихими сусідами», – додав він.



За повідомленнями, деякі пасажири дипломатичного конвою посміхалися і махали руками перехожим, покидаючи маєток у лісистій місцевості в штаті Меріленд.



Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.



Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.

Раніше повідомлялося, що оголошені персонами нон грата 35 російських дипломатів, залишать США до 1 січня.