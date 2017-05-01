США запустять ракету, здатну нести 3 ядерних боєголовки

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Фото: Naked Science

Штати готуються протистояти північнокорейським провокаціям

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів запланували на середу проведення пуску ракети, здатної нести ядерний боєзаряд, з метою перевірки ядерних сил США на тлі зростання загрози з боку КНДР. Про це повідомив у понеділок телеканал Fox News із посиланням одразу на трьох представників у Пентагоні, передає «Укрінформ».

«На тлі зростання напруженості на Корейському півострові американські ВПС запланували проведення додаткового випробування балістичної ракети дальнього радіусу дії в середу», - йдеться в матеріалі.

При цьому уточнюється, що випробовуватимуться бойові можливості ракети Minuteman III. Тест пройде на полігоні в Тихому океані після того, як Північна Корея в суботу здійснила невдалий пуск ракети в бік району зосередження ударної групи ВМС США на чолі з авіаносцем Карл Вінсон.

Новий тест міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерний боєзаряд, може стати другим за останній час. Тиждень тому побідні випробування були успішно проведені американськими ВПС після серії запусків балістичних ракет режимом у Пхеньяні.

Тоді так само був проведений пуск Minuteman III з бази ВПС Ванденберг у Каліфорнії, яка пролетіла близько 6,72 тис. км до умовної цілі на Маршаллових островах у Тихому океані.

Ракета Minuteman III здатна нести одразу три ядерних боєголовки загальною потужністю 170 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Вони можуть бути розраховані на ураження одразу кількох визначених цілей. Політ ракети та її наведення корегується комп'ютером. Максимальна дальність польоту ракети – до 13 тис. км, максимальна швидкість – понад 24 тис. км/год. Ракета може підніматися на висоту до 1,1 тис. км.

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