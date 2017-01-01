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    Студенти створили альтернативу «Синьому киту»

    • Сьогодні, 12:33
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    Інтернет-гра «Білий ведмідь» пропонує також виконати 50 завдань, але зовсім іншого характеру

    Двоє студентів-другокурсників із Придністров'я запустили інтернет-гру «Білий ведмідь», яка є повною протилежністю смертельно небезпечній грі «Синій кит».

    Розробники проекту – Сергій Іордатий та Павло Доніка – заручились підтримкою правоохоронців та студентської профспілки і створили спільноту у соцмережі «ВКонтакте».

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    У грі треба виконати 50 завдань. Серед них – прибирання будинку чи фото щоденника із позитивною оцінкою.

    «Якщо дітям подобається виконувати завдання в реальному житті у форматі гри, чому б не дати їм таку можливість? Тим паче що наші завдання точно кращі, ніж у «кита», хоча подекуди і складніші», – розповідає співзасновник проекту Сергій Іордатий.

    Автори гри переконані, що після завершення всіх завдань стосунки гравців зі своїми сім'ями значно покращаться.

     

    Джерело: Українська правда
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