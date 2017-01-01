Трамп і Макрон домовилися про зустріч

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Трамп і Макрон 8 травня провели телефонну розмову.

Обраний президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп домовилися зустрітися під час саміту лідерів НАТО, який пройде в Брюсселі 25 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

Трамп і Макрон 8 травня провели телефонну розмову.

«Президент Трамп підкреслив своє бажання налагодити тісну роботу з обраним президентом Макроном, щоб протистояти викликам», – ідеться в повідомленні.

Трамп також нагадав, що відносини Вашингтона і «його давнього союзника» Парижа мають «тривалу і надійну історію співпраці».

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

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