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    Трамп і Макрон домовилися про зустріч

    • Сьогодні, 03:41
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    Трамп і Макрон 8 травня провели телефонну розмову.

    Обраний президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп домовилися зустрітися під час саміту лідерів НАТО, який пройде в Брюсселі 25 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

    Трамп і Макрон 8 травня провели телефонну розмову.

    «Президент Трамп підкреслив своє бажання налагодити тісну роботу з обраним президентом Макроном, щоб протистояти викликам», – ідеться в повідомленні.

    Трамп також нагадав, що відносини Вашингтона і «його давнього союзника» Парижа мають «тривалу і надійну історію співпраці».

    Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

    Представниця «Національного фронту» Ле Пен уже визнала поразку на виборах.

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 21,3%.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

    США НАТО Еммануель Макрон
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