У Британії зросла кількість загиблих внаслідок теракту

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Фото: ТСН.ua

Загиблими через дії терористів наразі є семеро громадян

Внаслідок нападу терористів ввечері третього червня у Лондоні загиблими є семеро громадян. Про це повідомили в поліції столиці Великої Британії, передає «Радіо Свобода».

«На жаль, тепер ми можемо підтвердити, що сім людей померли», – сказала начальник поліції Лондона Крессида Дік. Мер Лондона Садік Хан раніше заявляв, що деякі з поранених перебувають в «критичному» стані.

Лондонська Служба швидкої допомоги повідомляла, що після нападу до лікарень потрапили 48 людей.

За версією силовиків, ввечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Силовики вбили трьох нападників. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.