У Москві істерика: влада як вогню боїться нових акцій протесту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

The Chronicle Herald

Слідчий комітет РФ відкрив справу за заклики до масових заворушень

Інформація про мітинги в столиці та інших містах поширюється весь тиждень в соціальних мережах. В інтернеті також викладено безліч роликів з кадрами недільної акції проти корупції і пропозицією вийти на вулиці. У Москві в зв'язку з цим згадується Червона площа, передає «Эхо Москвы».



Правда, минулого тижня у протестів були відомі ініціатори - Фонд Боротьби з корупцією та Олексій Навальний, який зараз відбуває адміністративний арешт. У сьогоднішніх заходів організаторів немає. Опозиційні політики і партії від цієї акції відхрестилися, через що можливу акцію називають провокаційною.



У МВС попередили, що в мерію заявки з приводу будь-яких виступів не надходили і застерегли від участі у вуличних акціях. Прокуратура зажадала заблокувати сторінки в соціальних мережах із закликами. Тим часом в Слідчому комітеті заявили, що невідомі за допомогою екстремістських постів підштовхують москвичів до безладів. Слідство намагається встановити тих, хто причетний до розміщення провокаційних текстів.

Співробітники МВС до несанкціонованих виступів вже підготувалися. Біля метро «Театральна», біля пам'ятника Жукову стоять автобуси і автомобілі спеціального зв'язку. Навколо Манежної площі, Олександрівського саду і біля Історичного музею вночі встановили металеві огорожі. Доступ на Червону площу поки не перекрито. Територію патрулюють співробітники ОМОНу.



Правоохоронці відмовилися коментувати ситуацію. Слідчий комітет раніше завів справу про заклики до масових безладів на невстановлену особу, яка під псевдонімом розмістила інформацію про майбутні заходи.

Нагадаємо, минулого тижня у РФ відбулася масова акція протесту. Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни. Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад одну тисячу людей.