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    У Росії скрута: злетіли ціни на горілку і коньяк

    • Сьогодні, 13:53
    • Розсилка
    Фото: Золотой алкоголь

    За півлітра мешканці РФ муситимуть викласти мінімум 205 рублів

    У Росії суттєво зросли ціни на міцні алкогольні напої. Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації. Горілка подорожчала на 8% - до 205 рублів (близько 90 гривень) за півлітра. Коньяк став дорожче на 15,2%.Відтепер мінімальна вартість 0,5 літра цього напою становитиме 371 рубль (близько 175 гривень), повідомляє «Интерфакс».

    Крім того, зросла і ціна закупівлі у виробника. Раніше ціна півлітрової пляшки горілки становила 165 рублів, тепер - 173 рубля. Оптова ціна горілки стала вище на 2,3%. Цей же показник щодо коньяку збільшився на 23,3%. Відпускна ціна у виробника підскочила на 25,6% до 314 рублів.

    У самому відомстві зміну цін пояснили зростанням ставок акцизів, а також підвищенням тарифів і виробничих витрат.

    Мінімальні ціни на міцні алкогольні напої встановлюються в Росії спеціальним наказом з 2009 року. Подібний захід пояснюється боротьбою з тіньовим виробництвом спиртовмісної продукції.

    Раніше віце-прем'єр РФ Олександр Хлопонін, який курирує алкогольну галузь, пообіцяв, що уряд більше не буде переглядати ціни на горілку до наступного року.

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