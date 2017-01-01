У Росії звільнили засуджену за держзраду Оксану Севастіді

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Фото: Антон Сергієнко, РБК

Росіянку засудили за те, що у 2008-у вона повідомила знайомого у Грузії про переміщення російських військ

Зранку 12 березня московське СІЗО «Лефортово» залишила засуджена за «державну зраду» Оксана Севастіді, повідомляє «Радіо Свобода».

Жителька Сочі Оксана Севастіді навесні 2016 року була засуджена до семи років колонії за статтею про державну зраду. Суд визнав її винною в тому, що в 2008 році вона відправила знайомому в Грузію кілька SMS-повідомлень, у яких написала про військову техніку, яку провозять через Сочі.

У грудні 2016 року на щорічній прес-конференції Путін назвав вирок Севастіді «жорстким» і помилував засуджену. Адвокат Єген Смирнов після підписання указу про помилування заявив, що він і його підзахисна домагатимуться скасування вироку, оскільки вважають його незаконним.