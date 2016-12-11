У США лунають заклики припинити розслідування про втручання Росії у вибори

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Республіканці не вдоволені розслідуванням щодо чистоти проведення президентських виборів у США

Кілька демократів в Конгресі США заявили про бажання припинити розслідування про втручання Росії у вибори. Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що це ті конгресмени, які вимагають залучити свідків і документи, які могли б допомогти в розслідуванні. При цьому видання додає, що республіканці перешкоджають незалежному зовнішньому розслідування «безпрецедентного вторгнення іноземної держави в американську систему виборів».

Як повідомлялося раніше, Міністр юстиції США і Генпрокурор Джефф Сешнс взяв самовідвід від розслідування можливого втручання Росії у виборчу кампанію США.

Напередодні один із найвпливовіших у США федеральних прокурорів Пріт Бхарара заявив про своє звільнення з посади після того, як відмовився написати заяву про відставку з приходом нової команди Трампа.

Бхарара називають одним із найбільш впливових федеральних прокурорів США, який ініціював кілька справ проти фінансових корпорацій, а також проти російської шпигунської діяльності в країні. Зокрема, від брав участь у процесі щодо виявлення в 2010 році російської розвідувальної мережі у США.



«Главком» також повідомляв, що генпрокурор США закликав піти у відставку всіх федеральних прокурорів часів Обами.