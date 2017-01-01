У США засудили чоловіка за намір убити президента Трампа

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Фото: uznayvse.ru

Громадянин, ім'я якого не називають, отримав 2 роки тюремного ув'язнення

Американець, який відсидів за погрози на адресу Обами, засуджений до двох років позбавлення волі за намір вбити президента США Дональда Трампа. Про це повідомили представники прокуратури округу Ніагара, передає «Эхо Москвы».

За даними прокуратури, 20-річний житель американського міста Локпорт Джаред Браун в грудні минулого року зателефонував у поліцію і зізнався в тому, що має намір вбити Трампа, який на той момент після перемоги на виборах був обраний президентом, але ще не вступив офіційно на посаду.

У той же день молоду людину, яка перебувала під наглядом правоохоронних органів після виходу з в'язниці, заарештували. «Браун порушив умови свого умовно-дострокового звільнення», - йдеться в повідомленні прокуратури.

У вересні 2015 Браун був засуджений після того, як подзвонив в поліцію і заявив про плани вбити Обаму, який обіймав тоді пост президента США. Молода людина відсиділа за ґратами 15 місяців, після чого була умовно-достроково звільнена і поміщена під нагляд.

Як повідомлялося раніше, у 2016-му році Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заарештувала чоловіка в штаті Массачусетс, який збирався вчинити замах на президента країни Барака Обаму.