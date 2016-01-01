У віці 106 років помер легендарний художник студії Walt Disney

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Фото: express-k.kz

Художник Тайрус Вонг прославився малюнками оленя Бембі

Художник мультиплікаційної студії Walt Disney Тайрус Вонг, який прославився малюнками оленя Бембі, помер у віці 106 років, повідомляє The New York Times, передає Forbes.



«Легендарний художник Тайрус Вонг мав дар пробудження фантастичного почуття за допомогою простих композицій. Його робота продовжує надихати і впливати на провідних аніматорів і сьогодні», - відзначили в повідомленні компанії Walt Disney. Вону помер 30 грудня.

Замальовки Вонга оленів в лісі привернули увагу Волта Діснея і лягли в основу для стилю мультфільму «Бембі» 1942 року. Вонг народився в Китаї і емігрував з батьком в США у 1920 році у віці 9 років. Протягом життя він працював на студіях Walt Disney і Warner Brothers, а також створював листівки Hallmark, деякі з яких продавалися тиражем до 1 млн копій.