В Австралії підрахували збитки від руйнівного шторму «Деббі»
- Сьогодні, 13:47
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Страхова рада Автралії заявляє про збитки у 760 млн доларів США
Шторм наразі рушив далі на схід від австралійського штату Квінсленд, де він спричинив багато руйнувань, і вирує у Тасмановому морі.
Зона лиха охоплює площу, що розтяглася на понад 1 тисячу кілометрів уздовж узбережжя Квінсленда, зокрема і сільськогосподарські землі. У цьому районі продовжують діяти попередження про повені. За деякими оцінками, збитки від підтоплення посівів зернових культур можуть сягнути сотень мільйонів доларів.Армія і рятувальні служби досі працюють над відновленням водопостачання і електрики у найбільш постраждалих районах. Десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки через негоду.
Метеорологи попереджають, що підтоплення охопили настільки великі площі, що для сходження води знадобиться ще деякий час.
«Паводки розміром майже із Техас, це величезний водозбір, і тому знадобиться час, аби вода зійшла вниз за течією», - заявила у коментарі AFP представниця метеорологічного бюро штату Квінсленд Мішель Веррі.
Страхова рада Австралії припускає, що наслідки шторму «Деббі» обійдуться у 1 мільярд австралійських доларів (760 млн доларів США).
Шторм «Деббі» також може завдати шкоди Великому бар'єрному рифу, застерігають експерти.
Як повідомлялося раніше, в результаті повені, що виникла через циклон «Деббі» в Австралії загинули щонайменше двоє людей. Ще кілька десятків людей отримали поранення.