В Австралії підрахували збитки від руйнівного шторму «Деббі»

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Страхова рада Автралії заявляє про збитки у 760 млн доларів США

Австралія оцінює наслідки руйнівного шторму «Деббі», що прокотився східним узбережжям ‎країни і затопив площі «розміром майже із Техас», забравши життя щонайменше трьох ‎людей.‎

Шторм наразі рушив далі на схід від австралійського штату Квінсленд, де він спричинив ‎багато руйнувань, і вирує у Тасмановому морі.‎

Зона лиха охоплює площу, що розтяглася на понад 1 тисячу кілометрів уздовж узбережжя ‎Квінсленда, зокрема і сільськогосподарські землі. У цьому районі продовжують діяти ‎попередження про повені. За деякими оцінками, збитки від підтоплення посівів зернових ‎культур можуть сягнути сотень мільйонів доларів.‎

Армія і рятувальні служби досі працюють над відновленням водопостачання і електрики у ‎найбільш постраждалих районах. Десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки ‎через негоду.‎

Метеорологи попереджають, що підтоплення охопили настільки великі площі, що для ‎сходження води знадобиться ще деякий час.‎

«Паводки розміром майже із Техас, це величезний водозбір, і тому знадобиться час, аби ‎вода зійшла вниз за течією», - заявила у коментарі AFP представниця метеорологічного бюро ‎штату Квінсленд Мішель Веррі.‎

Страхова рада Австралії припускає, що наслідки шторму «Деббі» обійдуться у 1 мільярд ‎австралійських доларів (760 млн доларів США).‎

Шторм «Деббі» також може завдати шкоди Великому бар'єрному рифу, застерігають ‎експерти.‎

Як повідомлялося раніше, в результаті повені, що виникла через циклон «Деббі» в Австралії загинули щонайменше двоє людей. Ще кілька десятків людей отримали поранення.