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    Віце-президент Пенс закликав союзників США ізолювати Північну Корею

    • Сьогодні, 10:49
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    США прихильні до того, щоб Корейський півострів був безядерним

    Віце-президент США Майк Пенс закликав до скоординованого дипломатичного і економічного тиску на Північну Корею, аби змусити її згорнути свою ядерну програму.

    Пенс говорив про це у Токіо 18 квітня через два дні після того, як невдалий запуск ракети Північною Кореєю викликав загальне занепокоєння з приводу ядерних амбіцій Пхеньяна.

    Після зустрічі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе Пенс сказав, що запевнив Японію у прихильності США до того, щоб Корейський півострів був безядерним. 

    Нагадаємо, Японія розглядає можливість розгортання сил самооборони у тому разі, якщо ракета Північної Кореї потрапить до територіальних вод держави.

    В уряді пояснили, що, відповідно до японського законодавства, можуть використовувати війська для самооборони за кордоном. При цьому визначено три рівня ступеню загрози, зокрема, прогнозування збройної загрози, ситуація очевидної небезпеки збройного нападу і безпосереднє військове протистояння.

    Джерело: Радіо Свобода

    США Японія КНДР Північна Корея Майк Пенс Азія
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