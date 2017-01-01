Віце-президент Пенс закликав союзників США ізолювати Північну Корею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США прихильні до того, щоб Корейський півострів був безядерним

Віце-президент США Майк Пенс закликав до скоординованого дипломатичного і економічного тиску на Північну Корею, аби змусити її згорнути свою ядерну програму.

Пенс говорив про це у Токіо 18 квітня через два дні після того, як невдалий запуск ракети Північною Кореєю викликав загальне занепокоєння з приводу ядерних амбіцій Пхеньяна.

Після зустрічі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе Пенс сказав, що запевнив Японію у прихильності США до того, щоб Корейський півострів був безядерним.

Нагадаємо, Японія розглядає можливість розгортання сил самооборони у тому разі, якщо ракета Північної Кореї потрапить до територіальних вод держави.

В уряді пояснили, що, відповідно до японського законодавства, можуть використовувати війська для самооборони за кордоном. При цьому визначено три рівня ступеню загрози, зокрема, прогнозування збройної загрози, ситуація очевидної небезпеки збройного нападу і безпосереднє військове протистояння.

Джерело: Радіо Свобода